Home » Spettacoli » TV
TV

Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte: lo speciale in prima serata su Rai 1. Anticipazioni e concorrenti

AGF
di Antonio Scali
Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte: lo speciale in prima serata su Rai 1. Anticipazioni e concorrenti, ospiti, pacchisti, coppia, di dove, origine, regione, Stefano De Martino, quante puntate, streaming

Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte è lo speciale in prima serata del popolare game show condotto da Stefano De Martino in onda questa sera, 13 febbraio 2026, alle ore 20.35, con protagonisti coppie prossime alle nozze. Un nuovo speciale dunque in prima serata dopo i grandi ascolti di quello legato alla Lotteria Italia del 6 gennaio. Ma vediamo tutte le anticipazioni, i concorrenti e gli ospiti di stasera.

Anticipazioni, concorrenti, pacchisti, coppie, ospiti, regolamento

Sarà una serata all’insegna dell’amore, delle emozioni e dello spettacolo, che vedrà anche il Teatro delle Vittorie con una scenografia a tema per la festa degli innamorati. La puntata avrà per protagonisti, come concorrenti, una coppia di promessi sposi pronta a mettersi in gioco e a raccontare la propria storia d’amore. D’altronde siamo alla vigilia di San Valentino. Uno speciale che ricorda l’edizione di “Affari Tuoi (Viva gli sposi!)” condotta qualche anno fa da Carlo Conti.

Per Stefano De Martino dunque il ritorno nella prima serata di Rai 1 dopo il successo dello speciale del 6 gennaio. Al fianco dei concorrenti di stasera, per supportarli e sostenerli in ogni scelta nel corso della partita, ci saranno familiari e amici, che avranno anche il compito di aprire i pacchi man mano che verranno chiamati. La serata, inoltre, sarà arricchita dalla presenza di ospiti speciali: personaggi e coppie famose del mondo dello spettacolo pronti a fare il tifo per i promessi sposi in gioco e a regalare momenti di intrattenimento. Tra gli ospiti vip: Benedetta Parodi con Fabio Caressa e Federica Nargi con Alessandro Matri. Attesi, inoltre, Massimo Ranieri, Brenda Lodigiani, Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito, Peppe Iodice e Simon & The Stars.P resente in studio anche il Maestro Pino Perris con la sua orchestra, oltre ovviamente a Herbert Ballerina e Martina Miliddi.

Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte: quante puntate

Quante puntate sono previste per Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte? Appuntamento questa sera, 13 febbraio 2026, con uno speciale in prima serata su Rai 1. Al momento non sono previsti ulteriori speciali.

Streaming e tv

Dove vedere Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte in tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 questa sera, 13 febbraio 2026, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
