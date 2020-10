58 minuti per morire – Die Harder: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 31 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda 58 minuti per morire – Die Harder, film del 1990 diretto da Renny Harlin. È il secondo capitolo della saga di Die Hard, sequel di Trappola di cristallo, e seguìto da Die Hard – Duri a morire, Die Hard – Vivere o morire e Die Hard – Un buon giorno per morire. Il protagonista è il poliziotto di New York John McClane, interpretato da Bruce Willis. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Vigilia di Natale. All’aeroporto di Washington-Dulles il tenente di polizia John McClane sta attendendo l’atterraggio del volo su cui sta viaggiando la moglie Holly; la donna sta raggiungendo il marito da Los Angeles per trascorrere insieme le vacanze. Mentre John è in attesa all’interno dello scalo, avvista due sospetti che si muovono furtivamente per raggiungere la zona bagagli. John li segue; tenta di fermarli per identificarli, ma i due ingaggiano una violenta sparatoria. John riesce ad ucciderne uno, ma il secondo riesce a fuggire; la polizia aeroportuale, intervenuta sul posto, blocca John credendolo erroneamente un malfattore. Mentre John viene interrogato, identificato e subito rilasciato, il sopravvissuto allo scontro raggiunge altri terroristi in un luogo sicuro all’esterno dell’aeroporto, una vecchia chiesa trasformata per l’occasione nella loro base operativa: l’azione intrapresa al deposito bagagli fa parte di un piano che mira a porre sotto il controllo dei terroristi l’intero scalo.

58 minuti per morire – Die Harder: il cast del film

Abbiamo visto la trama di 58 minuti per morire – Die Harder, ma qual è il cast completo del film? Di seguito tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Bruce Willis: John McClane

Bonnie Bedelia: Holly McClane

William Atherton: Richard Thornberg

Dennis Franz: Cap. Lorenzo

Reginald VelJohnson: Serg. Al Powell

Franco Nero: Gen. Ramon Esperanza

William Sadler: Col. Stuart

John Amos: Magg. Grant

Art Evans: Leslie Barnes

Fred Dalton Thompson: Trudeau

Tom Bower: Marvin

Sheila McCarthy: Samantha Coleman

Robert Patrick: O’Reilly

John Leguizamo: Burke

Jeanne Bates: passeggera anziana

Colm Meaney: pilota dell’aereo abbattuto

Tony Ganios: attentatore

Streaming e tv

Dove vedere 58 minuti per morire – Die Harder in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 31 ottobre 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

