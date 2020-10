1989 – La svolta, il film in prima tv su Rai 3: trama, cast e streaming

Questa sera su Rai 3 viene trasmesso in prima tv il film 1989 – La svolta, una pellicola di spionaggio diretta da Sven Bohse e con protagonista Michale Barai. Il film, uscito nel 2019, dura 120 minuti ed è distribuito da Constantin Film. La prima volta che questo film è stato mandato in onda in tv era il novembre 2019, in occasione del trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino. Vediamo qual è la trama e il cast.

La trama

Saskia Starke è un’agende doppio della Berlino Ovest, siamo negli anni ’80 e Saskia lavora sia per la CIA che per la Stasi (la polizia segreta della Repubblica Democratica della Germania Est). Saskia è sposata con Richard, un uomo tedesco-americano, e hanno due figli. Grazie alla Stasi, Saskia ha potuto costruirsi una vita serena e all’apparenza perfetta, ma ufficialmente lavora all’ambasciata americana, mentre ufficiosamente opera come agente CIA. Il 9 novembre 1989 con l’inaspettato crollo del Muro di Berlino, viene meno la Germanie dell’Est e la copertura di Saskia rischia di saltare, mettendo a rischio non soltanto la sua vita ma anche quella della sua famiglia. Saskia vuole lasciarsi tutto alle spalle, ma l’arrivo dell’agente della CIA Jeremy Redman le renderà il compito difficile, poiché quest’ultimo rischia di far saltare la sua copertura.

Il cast

Chi vediamo nel cast? Petra Schmidt-Schaller interpreta Saskia Starke, mentre Ulrich Thomsen interpreta Jeremy Redman. Harald Schrott interpreta Richard, mentre Michael Baral è Dan Miller. Lilly Barshy interpreta Hannah, mentre Osar Belton interpreta Jan. Artjom Gilz è Colin Sanders, mentre Alexander Beyer è Kai-Uwe Henning. Carsten Hayes è Andrew Weiner, mentre André Hennicke è Erich Leschke.

1989, La svolta: dove vedere in tv e in streaming

Dove vere il film? Semplice: basterà sintonizzarvi su Rai 3 giovedì 29 settembre 2020 dalle ore 21:20. Il canale della Rai è disponibile al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 503 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite RaiPlay.

