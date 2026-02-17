Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 07:13
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Martina cambia look e stupisce Stefano De Martino ad Affari Tuoi: la reazione del conduttore

Immagine di copertina
Martina Miliddi cambia look e spiazza Stefano De Martino - Credit AGF
di

RIVOLUZIONE PER LA BALLERINA DEL PROGRAMMA, COSA HA FATTO IL CONDUTTORE QUANDO L’HA VISTA

Martina Miliddi è ormai un personaggio fisso di Affari Tuoi, nonostante sia tornato anche Herbert Ballerina – in un primo momento sembrava dovesse sostituire il comico – anche lei sembra essere diventata una presenza costante del programma. E tra stacchetti, look audaci e battute, anche lei ha conquistato il pubblico, regalandoci con gli altri protagonisti momenti davvero esilaranti.

Ne è un esempio il cambio look che la ballerina ha deciso di mostrare nella puntata che è andata in onda il giorno di San Valentino. Una rivoluzione che hanno notato tutti, conduttore compreso.

Il nuovo look di Martina sorprende De Martino, cosa ha detto in puntata

Martina Miliddi ha fatto il suo ingresso in puntata regalando un balletto, diventato ormai un appuntamento fisso del game show di Rai1. A sorprendere questa volta, però, è stato il suo look che è apparso piuttosto audace rispetto a quelli passati. Per l’occasione, infatti, ha scelto un outfit che rievoca un po’ il back to school in chiave più sensuale. La ballerina ha indossato una camicia bianca con volant e una gonna a tubino scura, con uno spacco molto profondo dietro. A completare il tutto ci hanno pensato alcuni accessori piuttosto eccentrici, come il grosso fiocco nero al collo e gli occhiali da vita con una montatura strong.

affari tuoi cosa è successo
Cosa è accaduto in una delle ultime puntate di Affari Tuoi – Credit AGF

Un outfit, quello di Martina Miliddi, che ha sorpreso tutti i presenti. Anche Stefano De Martino appena l’ha vista entrare avrebbe fatto un verso. La ballerina si è avvicinata a Herbert e poi ha raggiunto il tavolo dei concorrenti. Lo stile un po’ da “maestrina” è molto piaciuto, non solo in studio ma anche ai telespettatori che si sono scatenati nei commenti. La presenza della ballerina ad Affari Tuoi pare sia stata una scelta apprezzata dal pubblico, la Miliddi ha fin da subito catturato l’attenzione dei telespettatori con la sua bravura, ma anche con quel pizzico di disinvoltura con il quale regala simpatici siparietti nel game show.

La stessa Miliddi è molto entusiasta di lavorare ad Affari Tuoi e soprattutto con Stefano De Martino. In seguito alla puntata in cui è andata in onda un’esibizione con tanto di corpo di ballo, tra cui c’era anche il compagno della Miliddi, Simone Milani. La ballerina ha colto l’occasione per ringraziare il programma, gli autori, la produzione e soprattutto Stefano De Martino, con cui si trova benissimo a lavorare: “(…) Ci tengo a ringraziare Stefano De Martino per tutto, davvero tutto!! La fiducia che riponi in me mi lascia sempre senza parole. Lavorare con te ogni giorno mi motiva a dare il meglio di me sempre! sei un professionista e questo lo sai.. hai un cuore immenso! (…)“. Parole che ben dimostrerebbero la stima professionale che la ballerina nutre nei confronti del conduttore.

.
Ti potrebbe interessare
TV / Dove vedere la nuova serie con Luca Argentero e Giulia Michelini: cast, trama e curiosità
TV / Taratata: le anticipazioni e il cast della seconda puntata su Canale 5
TV / Memory: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
Ti potrebbe interessare
TV / Dove vedere la nuova serie con Luca Argentero e Giulia Michelini: cast, trama e curiosità
TV / Taratata: le anticipazioni e il cast della seconda puntata su Canale 5
TV / Memory: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
TV / Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata
TV / Cuori 3 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata
TV / Taratata streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 16 febbraio 2026
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Stefano De Martino, chi è e cosa fa la sorella Adelaide
TV / Ascolti tv domenica 15 febbraio: Cuori 3, Chi vuol essere milionario, Le Iene
Ricerca