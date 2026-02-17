Martina cambia look e stupisce Stefano De Martino ad Affari Tuoi: la reazione del conduttore

RIVOLUZIONE PER LA BALLERINA DEL PROGRAMMA, COSA HA FATTO IL CONDUTTORE QUANDO L’HA VISTA

Martina Miliddi è ormai un personaggio fisso di Affari Tuoi, nonostante sia tornato anche Herbert Ballerina – in un primo momento sembrava dovesse sostituire il comico – anche lei sembra essere diventata una presenza costante del programma. E tra stacchetti, look audaci e battute, anche lei ha conquistato il pubblico, regalandoci con gli altri protagonisti momenti davvero esilaranti.

Ne è un esempio il cambio look che la ballerina ha deciso di mostrare nella puntata che è andata in onda il giorno di San Valentino. Una rivoluzione che hanno notato tutti, conduttore compreso.

Il nuovo look di Martina sorprende De Martino, cosa ha detto in puntata

Martina Miliddi ha fatto il suo ingresso in puntata regalando un balletto, diventato ormai un appuntamento fisso del game show di Rai1. A sorprendere questa volta, però, è stato il suo look che è apparso piuttosto audace rispetto a quelli passati. Per l’occasione, infatti, ha scelto un outfit che rievoca un po’ il back to school in chiave più sensuale. La ballerina ha indossato una camicia bianca con volant e una gonna a tubino scura, con uno spacco molto profondo dietro. A completare il tutto ci hanno pensato alcuni accessori piuttosto eccentrici, come il grosso fiocco nero al collo e gli occhiali da vita con una montatura strong.

Un outfit, quello di Martina Miliddi, che ha sorpreso tutti i presenti. Anche Stefano De Martino appena l’ha vista entrare avrebbe fatto un verso. La ballerina si è avvicinata a Herbert e poi ha raggiunto il tavolo dei concorrenti. Lo stile un po’ da “maestrina” è molto piaciuto, non solo in studio ma anche ai telespettatori che si sono scatenati nei commenti. La presenza della ballerina ad Affari Tuoi pare sia stata una scelta apprezzata dal pubblico, la Miliddi ha fin da subito catturato l’attenzione dei telespettatori con la sua bravura, ma anche con quel pizzico di disinvoltura con il quale regala simpatici siparietti nel game show.

La stessa Miliddi è molto entusiasta di lavorare ad Affari Tuoi e soprattutto con Stefano De Martino. In seguito alla puntata in cui è andata in onda un’esibizione con tanto di corpo di ballo, tra cui c’era anche il compagno della Miliddi, Simone Milani. La ballerina ha colto l’occasione per ringraziare il programma, gli autori, la produzione e soprattutto Stefano De Martino, con cui si trova benissimo a lavorare: “(…) Ci tengo a ringraziare Stefano De Martino per tutto, davvero tutto!! La fiducia che riponi in me mi lascia sempre senza parole. Lavorare con te ogni giorno mi motiva a dare il meglio di me sempre! sei un professionista e questo lo sai.. hai un cuore immenso! (…)“. Parole che ben dimostrerebbero la stima professionale che la ballerina nutre nei confronti del conduttore.