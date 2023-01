Marie Kondo, la svolta della regina dell’ordine: “Ora la mia casa è disordinata”

Marie Kondo cambia rotta. La guru dell’ordine, diventata star globale grazie a due serie Netflix di successo, rinuncerà a tenere sempre la propria casa in condizioni “impeccabili”. “Ora mi rendo conto che ciò che è importante per me è divertirmi a passare del tempo con i miei figli a casa”, ha affermato l’esperta giapponese, inflessibile nemica del disordine nella serie “Facciamo ordine con Marie Kondo”.

“La mia casa è disordinata, ma il modo in cui trascorro il mio tempo è il modo giusto per me in questo momento in questa fase della mia vita”, ha detto Kondo a un recente webinar. Secondo quanto riporta il Washington Post, Kondo ha spiegato di aver cambiato il suo punto di vista dopo il terzo figlio. “Fino ad ora ero un professionista dell’ordine, quindi ho fatto del mio meglio per mantenere la mia casa sempre in ordine”, ha detto, aggiungendo di aver “rinunciato a questo” per trascorrere il tempo con i figli.

Adesso Kondo preferisce insegnare un approccio più dedicato, aiutando le persone a trovare piccole attività che portano loro gioia a livello profondo. “Riordinare significa occuparsi di tutte le ‘cose’ della tua vita”, ha scritto Kondo nel suo ultimo libro. “Allora, cosa vuoi davvero mettere in ordine?”