Ospite dell’ultima puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 2 dicembre, Maria De Filippi ha ricordato Maurizio Costanzo con la voce rotta dal pianto. La conduttrice di punta delle reti Mediaset ha accettato di sottoporsi alle domande di Francesca Fagnani dopo aver fatto parte del cast dell’ultima edizione della trasmissione Rai. Alla consueta domanda “Che belva si sente?”, Maria De Filippi ha risposto ironicamente “Maria De Filippi”. Per quanto riguarda una “belvata” fatta nella sua vita, invece, la conduttrice ha ricordato quando ha rubato dell’argento da casa sua per pagare delle multe. Una vicenda finita male perché il padre la scoprì costringendola a tornare in gioielleria per confessare il furto.

“Poi Maurizio…io penso di aver fatto sempre in modo che lui non soffrisse, parlo di dolore fisico. Però non so se lui nell’ultimo momento ha sofferto, gli chiederei questo”

Il momento più toccante della puntata è stato quando Francesca Fagnani ha chiesto alla sua ospite chi riporterebbe in vita e cosa chiederebbe. “Ne porterei tre. Mio padre e gli direi che è andato via troppo presto. A mia madre direi un sacco di cose, la ringrazierei per tutti i suoi insegnamenti, anche quando che mi lamentavo dei suoi comportamenti e che pensavo fossero sbagliati”. Poi, commossa e con la voce rotta dal pianto, ha ricordato il marito Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio 2023: “Qui faccio davvero fatica… Io ho sempre fatto in modo che lui non soffrisse mai fisicamente, oggi gli chiederei se ha sofferto”.