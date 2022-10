Non è un segreto che l’ormai celebre prof di corsivo Elisa Esposito fosse sbarcata su OnlyFans, la piattaforma che permette di condividere contenuti da adulti senza censura. Ora però non sta passando un periodo semplice. La prof di corsivo Elisa Esposito ha condiviso sul suo account TikTok un video in cui si scaglia contro OnlyFans, sconsigliando ai suoi follower di aprire un profilo:

“Tutti dicono che OnlyFans sia una piattaforma in cui si possono pubblicare foto e video senza censura. Ovviamente chi si iscrive non è obbligato per forza a pubblicare quel tipo di contenuti, però comunque è nato per quello. Una cosa che mi dà troppo fastidio è quando le persone dicono: ‘Eh ma tanto è facile fare OnlyFans’. No, non è come sembra. Le uniche cose facili di OnlyFans sono i soldi e fare l’iscrizione. Ma prima di farla pensateci su due volte, e anche di più”.

“Una volta che effettui l’iscrizione devi mettere in preventivo diverse cose. La prima è che sicuramente, è un dato di fatto, perderai persone che non sono d’accordo con questa tua scelta. Ogni creator che ha Only Fans può confermare. La seconda è che prenderai insulti 24 ore su 24. Se non sei pronta psicologicamente a questo, non aprirlo. La terza è che verrai vista in modo diverso da tutti. Agli occhi di tutti, anche se sei la persona più santa del mondo risulterai una poco di buono”, prosegue la prof che aggiunge: “Ormai ho OnlyFans da quasi un anno e vi giuro che psicologicamente vi distrugge. È un lavoro di m…, se così si può definire. Vi porta soldi o cose, ma vi distruggerà tutto il resto. La scelta è vostra: o i soldi o la vera felicità. Tutto questo per colpa della gente che è davvero cattiva e frustrata”.