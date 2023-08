Francesca Michielin si è operata: “Ora devo riposare e recuperare le energie”

“Ciao rega. Grazie infinite per tutte le energie positive che mi avete mandato in questi giorni. L’intervento è riuscito e sono rientrata a casa per riposare e recuperare pian piano le energie necessarie per tornare a rockeggiare”. Con queste parole Francesca Michielin ha voluto aggiornare i suoi fan dopo che lo scorso 4 agosto aveva annunciato sui social che avrebbe dovuto cancellare le ultime due date della sua tournée per problemi di salute.

Non aveva specificato nulla, non lo ha fatto neanche 10 giorni fa quando ha detto che si sarebbe dovuta operare e non lo fa neanche oggi che spiega su Instagram che l’intervento è andato bene. “Passate un agosto bellissimo! Di tanto in tanto ci sentiremo su questi schermi per condividere un po’ di meravigliosa noia (e qualche canzone di Taylor). Vi abbraccio uno a uno”. Quale sia stato il problema di salute che abbia obbligato l’artista a bloccare la sua tournèe non è ancora chiaro, ma ora sappiamo che Francesca Michielin sta bene.