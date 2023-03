Enrico Nigiotti è diventato papà di due gemelli: il tenero annuncio su Instagram

Enrico Nigiotti è diventato papà di due gemelli, Duccio e Maso, avuti con la compagna Giulia Diana. L’annuncio è stato dato dal cantante con una tenera foto su Instagram mentre stringe le manine due due piccoli: “Benvenuti nel chiasso del mondo bimbettini miei”.

Per Nigiotti e la compagna Giulia Diana, insieme da circa cinque anni, si tratta della prima esperienza da genitori. “Benvenuti nel chiasso del mondo bimbettini miei – ha scritto il neo papà ad accompagnare il post -. Vi auguro di saper difendere la voglia e la capacità di straripare e di non smettere mai di dare da mangiare alla vostra fantasia. Crescete liberi e sensibili. Io sarò sempre qua, con questi occhi lucidi e innamorati. Siete il giorno più bello della mia vita… Per tutta la vita”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Nigiotti (@enriconigiotti)

Enrico Nigiotti è fidanzato da circa cinque anni con Giulia Diana. Come lui, la ragazza è originaria di Livorno ed è una insegnante di danza nel suo studio “Laboratorio di Danza e Movimento”. Era stato lo stesso artista, con alcuni scatti pubblicati su Instagram, a rendere nota la gravidanza della compagna, facendo sapere al pubblico che presto sarebbe diventato padre e avrebbe allargato la famiglia.