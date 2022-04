Chiara Ferragni mostra il viso con i segni dell’acne: “Nessuno è perfetto”

Dopo essersi mostrata senza make up accanto al marito Fedez durante i giorni in cui il rapper è stato ricoverato in ospedale per l’intervento al pancreas subito la scorsa settimana, Chiara Ferragni ha deciso di comparire sui social non solo con il viso acqua e sapone ma anche con l’acne in mostra, in modo da normalizzare le imperfezioni e i piccoli difetti che ognuno di noi ha e che molto spesso (purtroppo) possono farci sentire insicuri e a disagio.

“Il giorno in cui siamo stati finalmente dimessi ho avuto una brutta eruzione cutanea sulla parte destra del mento: colpa dei miei ormoni e di un livello di stress davvero molto alto. Avrei potuto evitare di parlarne e di mostrarlo, ma poi ho pensato: perché non parlarne?”, ha scritto Ferragni in riferimento a quei giorni così difficili per il cantante milanese e tutta la loro famiglia. Infine l’imprenditrice digitale, mamma di Leone e Vittoria, ha concluso: “Dobbiamo normalizzare anche i giorni in cui la nostra pelle è imperfetta e non vivere con la pressione di sentirci sempre perfetti. Nessuno lo è”.