Carlo Cracco torna alla guida di Dinner Club. La seconda stagione del format di Amazon Prime Video è disponibile dal 17 febbraio (i primi quattro episodi) e dal 24 febbraio (i due episodi conclusivi). Protagonisti di ricette e tesori culinari del nostro Paese saranno Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti, accompagnatori naturalmente dallo chef stellato.

L’annuncio del noto chef è stato fatto a Che Tempo che fa dove un visibilmente preoccupato Fabio Fazio ha fatto una domanda molto personale. Con la comica torinese che, notando un aspetto fin troppo asciutto per lo chef, incalza: “Hai visto che magro che è?”. Fabio non se la lascia sfuggire. “È vero, sei dimagrito Carlo…come mai?”. Cracco ammette: “Forse è colpa del troppo lavoro…”. Dopo l’addio a Masterchef non ha detto addio alla tv, continuando a conciliare le sue attività di ristorazione con la partecipazione agli show che hanno a che fare con il mondo del food.

Cracco aveva annunciato che si sarebbe ritirato da Masterchef proprio perché si sarebbe dovuto concentrare sulle sue attività, sui suoi ristoranti. Lo chef ha anche trascorso un periodo difficile dopo la perdita di una delle stelle Michelin. Nel corso dell’intervista non fa che confermare un periodo che per lui è stato forse difficile e che lo ha portato a concentrarsi sul lavoro. La Littizzetto corre però subito in aiuto dello chef dicendo che anche Fazio ha perso 6 chili negli ultimi mesi.

Cracco ha parlato anche della crisi dei giovani nel mondo della ristorazione: “Mai come in questo momento i ragazzi stanno lasciando le scuole alberghiere. Non ci sono più iscritti come in passato e questo deve farci riflettere”. “Questi ragazzi ci chiedono se ci sia un futuro nel mondo della ristorazione e dobbiamo dar loro delle risposte”. Ciò che sta più a cuore ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro è il tema del bilanciamento tra lavoro e vita privata. “È un mestiere che non consente lo smart working, è un lavoro fatto di servizi. Se vogliamo che la gente vada in vacanza o che venga a trovarci, qualcuno dovrà pur farlo”, spiega Cracco. “Tuttavia è nostro compito renderò più sostenibile possibile”.