L’annuncio del ritiro dalle scene di Bruce Willis ha commosso tutti. L’attore, 67 anni, smetterà di fare il suo lavoro a causa di un disturbo, l’afasia, che colpisce il linguaggio. Già prima che questa malattia gli venisse diagnosticata, Bruce Willis fu coinvolto in alcuni incidenti sui set dei suoi film. A scriverlo è il New York Post. Secondo il noto giornale, l’attore avrebbe sparato usando per errore una pistola carica con proiettili veri invece che a salve. Inoltre lo scorso anno aveva manifestato segni di confusione chiedendosi cosa stesse facendo sul set.

Primi segnali, dunque, di questa malattia che ora lo costringe ad un prematuro ritiro. La star di Hollywood avrebbe anche fatto fatica a ricordare le parole durante le riprese dei film, tanto che la produzione si era ingegnata per suggerirle con un apparecchio chiamato ‘earwig’, simile ad un auricolare. L’afasia, come vi abbiamo raccontato, è un disturbo che causa la perdita della capacità di comporre o comprendere il linguaggio, ed è quindi costretto ad abbandonare la recitazione.

“Con gli straordinari sostenitori di Bruce, come famiglia, volevamo condividere che il nostro amato Bruce ha avuto problemi di salute e recentemente gli è stata diagnosticata l’afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive”, hanno scritto i familiari su Instagram annunciando la malattia. “Di conseguenza, e con molta considerazione, Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui”.