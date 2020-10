Sondaggi politici elettorali oggi 9 ottobre 2020: ultimissimi dati

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – L’ultimo sondaggio Agi/YouTrend annuncia quello che da qualche settimana era ormai palese a tutti gli analisti: Fratelli d’Italia supera il Movimento Cinque Stelle sul terzo gradino del podio, scalzando quindi i pentastellati e avvicinandosi a Lega e Pd. I dem, dal canto loro, continuano il loro lento avvicinamento al partito di Matteo Salvini, che negli ultimi mesi sta vivendo una crisi. Inoltre, secondo gli ultimi sondaggi, una lista “Giuseppe Conte” arriverebbe ad oggi all’11,5 per cento dei consensi.

Supermedia Agi/Youtrend: FdI supera M5S, è il terzo partito

La Supermedia di Agi/Youtrend elabora una media ponderata delle rilevazioni di tutte le principali case di sondaggio italiane. Dall’ultimo sondaggio emerge che dopo innumerevoli settimane di “avvicinamento”, Fratelli d’Italia supera il Movimento 5 Stelle e diventa il terzo partito italiano, dietro a Lega e Pd. La Lega continua ad essere il primo partito italiano, ma tocca un nuovo record negativo (24,3 per cento) tornando a livelli che aveva prima di dare vita al primo Governo Conte con il M5S.

I punti di vantaggio sul Pd si riducono a 3,4: il partito di Nicola Zingaretti infatti fa un piccolo balzo in avanti (+0,7 per cento) forse beneficiando di un piccolo “effetto bandwagon” dopo i risultati positivi alle Regionali di poche settimane fa. Forza Italia scende di mezzo punto (6,6 per cento) mentre Italia Viva, Azione e Sinistra Italiana oscillano sempre intorno alla soglia del 3 per cento. Ancora sotto il 2 per cento invece Più Europa (1,8 per cento) e Verdi (1,6 per cento). Con il 48,1 per cento dei consensi virtuali, il centrodestra è però tuttora, e largamente, la prima area politica del Paese.

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

