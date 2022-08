SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 9 AGOSTO 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Nonostante sia prematuro parlare del peso specifico di Azione che, per essere calcolato richiederà la separazione da +Europa di Emma Bonino – convinta a rimanere al fianco del Pd – è possibile, a partire dagli ultimi sondaggi, prevedere quelli che saranno gli effetti generali di questa separazione per i principali schieramenti politici. Centrosinistra Al Pd non basta la crescita di 7 punti percentuali – con cui in base all’ultima Supermedia YouTrend per Agi si attesta dietro a Fdi con il 22,8% – per ridurre i danni dello strappo provocato da Calenda. L’unione con Verdi\/Sinistra italiana (4%) e Art.1-MDP (1,8%) si ferma al 28,6%, contro cui nulla può anche la modesta dote portata da Luigi di Maio con il suo Impegno civico che, per i sondaggi, si aggira intorno allo 0,6%. Sotto quota 30% diventa quasi impossibile sperare di pareggiare, e quindi anche più complicato impedire la vittoria e la maggioranza assoluta degli avversari del centrodestra in entrambe le Camere. In base all’ultima simulazione svolta da BidiMedia, con Azione a oggi i collegi uninominali vinti dal centrosinistra sarebbero stati 53 su 221, mentre senza scendono a 23, con i 30 che passano tutti al centrodestra. Collegi vinti dal centrosinistra? Con Azione a oggi sarebbero stati 53 su 221 secondo le nostre simulazioni, senza scendono a 23, con i 30 che passano tutti al centrodestra Da valutare però eventuale peso di più Europa da sola e futuri trend nei sondaggi.