Sondaggi politici elettorali oggi 6 gennaio 2024

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Casellati e Nordio sono i ministri meno amati, Crosetto il più apprezzato: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati dall’istituto Noto per il quotidiano La Repubblica.

Secondo la rilevazione, infatti, il ministro della Difesa Guido Crosetto è il più apprezzato con il 43% dei consensi. Crosetto, che registra un +5% rispetto a gennaio 2023, precede il titolare del Viminale Matteo Piantedosi, che ottiene il 42 per cento, e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (41%).

Al quarto posto si piazzano a pari merito i ministri Tajani, Fitto ed Urso, tutti con il 39%. Decima posizione per Matteo Salvini, che ottiene il 34 per cento, un punto in meno rispetto a ottobre 2023, mentre tra le peggiori performance c’è quella registrata dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che nell’arco di un anno passa dal 25 al 20 per cento.

In calo anche Casellati con il 21% del gradimento, ultima nella “classifica” del 2023, mentre Carlo Nordio è quello che registra il calo maggiore: il ministro della Giustizia, infatti, perde oltre 10 punti in un anno piazzandosi al penultimo posto.

