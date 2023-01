Sondaggi politici elettorali oggi 6 gennaio 2023

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Il governatore uscente Attilio Fontana è il favorito per le elezioni regionali della Lombardia in programma il prossimo 12 e 13 febbraio 2023: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali presentati nel corso del programma di La7 L’Aria che Tira.

Secondo la rilevazione, infatti, Fontana, presidente leghista uscente sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e ovviamente dal Carroccio, è al 45,1%.

Pierfrancesco Majorino, candidato di Pd e Movimento 5 Stelle, lo insegue a cinque punti: l’eurodeputato dem, infatti, è al 40,1 per cento.

L’ex sindaca di Milano Letizia Moratti, sostenuta dal cosiddetto Terzo Polo, ovvero Azione e Italia Viva, raccoglie solamente il 14,8%.

Secondo questi dati, dunque, a favorire la riconferma di Fontana potrebbe essere proprio la spaccatura interna al centrosinistra, che ha deciso di presentarsi alla corsa elettorale con due candidati differenti.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.