Sondaggi politici elettorali oggi 5 maggio: ultimissimi

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Continua il calo della Lega nei consensi con la Meloni che ormai si porta a un passo dal 15 per cento e il Movimento 5 Stelle che arriva a guadagnare quasi un punto percentuale in una settimana: sono questi, in estrema sintesi, i dati più eclatanti emersi dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Swg. Di seguito, nel dettaglio, tutte le percentuali partito per partito.

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: IL SONDAGGIO DI SWG

Anche questa settimana, come anticipato, Swg registra un nuovo, clamoroso, calo della Lega nei sondaggi. Secondo l’istituto, infatti, il Carroccio perde lo 0,9 per cento in una settimana portandosi ora al 27,3 per cento. La Lega si conferma il primo partito italiano, ma i dati, che continuano a premiare Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, penalizzando Salvini, iniziano a certificare una tendenza chiara nel campo sovranista.

Chi non approfitta del crollo della Lega è il Partito Democratico che si mantiene più o meno stabile, perdendo uno 0,1 per cento. Il partito guidato da Nicola Zingaretti, infatti, dal 20,3 per cento della settimana scorsa scende al 20,2 per cento di questa settimana. Ottima, invece, la “performance” del Movimento 5 Stelle, che guadagna uno 0,8 per cento in appena 7 giorni. Il M5S ora è accreditato al 16,2 per cento. Il partito che guadagna più di tutti questa settimana, invece, è, ancora una volta, Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni, infatti, guadagna più di un punto percentuale, 1,1% per la precisione, arrivando a un passo dalla soglia del 15 per cento (14,9%). Se la Meloni può esultare, non si può dire altrettanto per Forza Italia che scende al 5,3 per cento, in calo dello 0,8 per cento rispetto alla settimana scorsa.

Tra i partiti minori, più o meno stabile la Sinistra, che cala dello 0,1 per cento, mentre scende ancora Italia Viva, ora accredita al 3 per cento e in calo dello 0,4 per cento rispetto a 7 giorni fa. Azione di Carlo Calenda, invece, sale al 2,5 per cento grazie allo 0,2 per cento guadagnato in una settimana. Sempre alto, ance se in calo del 3 per cento, il numero degli astenuti e indecisi, accreditato questa settimana al 40 per cento.

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: IL SONDAGGIO DI SWG IN BREVE

Nelle foto sottostanti, in breve, tutti i dati degli ultimi sondaggi condotti da Swg per il tg di La7:

Renzi: “I morti di Bergamo ci direbbero ripartite anche per noi”

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti.

Le interviste di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

Leggi anche:

Tutti i sondaggi su TPI

I sondaggi sulla Lega

I sondaggi sul Pd

I sondaggi sul M5S

Potrebbero interessarti Sondaggi: Lega e Meloni in calo. Zaia supera Salvini in popolarità Sondaggi: Lega sempre più giù, ora il Pd è vicino Sondaggi, in calo tutti i partiti e i leader tranne FI e Berlusconi