Sondaggi politici elettorali oggi 4 ottobre 2023

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Secondo l’ultimo sondaggio Swg per La7, Fratelli d’Italia rispetto alla scorsa settimana ora è al 29,1% guadagnando lo 0,4 per cento. Non funziona la divisione tra Elly Schlein e Giuseppe Conte: nonostrante le prove d’intesa tra Pd e M5S per le città e regioni al volto il prossimo anno (ma non per le Europee), continuano a polemizzare sulla linea da tenere contro i migranti. Il risultato è che secondo il sondaggio Swg per il TgLa7 del 2 ottobre, il Pd perde in sette giorni lo 0,3 per cento e scende al 19,5%. E cala anche il Movimento 5 Stelle, un -0,2 che lo porta al 16,7 per cento.

Forza Italia resta stabile, invece. Dopo i tre giorni di celebrazione del compleanno postumo di Silvio Berlusconi a Paestum, rimane al 6,5 per cento come una settimana fa, mentre la Lega di Salvini scende al 9,8% (-0,3 per cento).

Se calano i partiti maggiori, crescono invece i più piccoli. Come Azione (+0,1, pari al 3,9 per cento) e Alleanza verdi e sinistra (+0,2, ovvero 3,4%). Non si può dire la stessa cosa per il partito di Matteo Renzi che non raccoglie consensi, anzi, ne perde (forse complice l’addio di un fedelissimo come Ettore Rosato) e Italia viva cala dello 0,3 arrivando al 2,4 per cento.

Stabile Più Europa (2,6%), con il segretario Riccardo Magi che ha recentemente lanciato la lista del partito alle Europee del 2024. Cresce di poco l’Italia con Paragone (+0,2, cioeè 1,8%).

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile.

Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.