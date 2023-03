Sondaggi politici elettorali oggi 3 marzo 2023

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – I giovani si dicono preoccupati dal cambiamento climatico e bocciano il governo in materia di politiche ambientali: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Emg per il WWF nel giorno in cui è in programma lo sciopero globale sul clima.

Secondo la rilevazione, effettuata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale dai 18 ai 34 anni per sesso, età istruzione e area geografica nel periodo tra il 23 e il 27 febbraio 2023, otto giovani su dieci (il 77% degli intervistati) si dicono molto o abbastanza preoccupati dal cambiamento climatico.

Sei giovani su dieci, inoltre, dichiarano che il cambiamento climatico ha un impatto sulla propria vita (58% molto o abbastanza), mentre il 56 per cento si dice impegnato in azioni quotidiane per affrontare la crisi climatica.

Più della metà del campione, inoltre, dichiara di impegnarsi a fare scelte di consumo più sostenibili mentre il 44% si aspetta subito interventi dalle istituzioni.

Istituzioni che vengono bocciate sulle politiche ambientali: per il 63% dei giovani, infatti, il governo italiano sta facendo poco o nulla per affrontare il cambiamento climatico.

Netta l’opinione dei giovani italiani a favore delle fonti di energia rinnovabile come risposta sia alla crisi climatica che a quella energetica. Il 75%, infatti, ritiene auspicabile che tutta l’energia italiana venga prodotta da fonti rinnovabili e il 73% pensa che le fonti di energia rinnovabile siano la soluzione alla crisi energetica che stiamo affrontando.

