SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – La Lega torna a sorridere e a risalire nella classifica del gradimento degli italiani, al contrario del Pd, mentre il Movimento Cinque Stelle rosicchia qualche punto percentuale e si riavvicina al secondo gradino del podio: sono questi gli elementi principali dell’ultimo sondaggio realizzato da Ixè per Cartabianca, il programma di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer. Fratelli d’Italia, invece, registra una lieve flessione dopo mesi di continua ascesa e Forza Italia ne trae un piccolo vantaggio.

Ma andiamo più nei dettagli. Secondo l’ultimo sondaggio, la Lega di Matteo Salvini cresce dello 0,7 per cento, attestandosi al 25,3 per cento e distaccando nuovamente il Partito democratico, che scende al 20,9 per cento. In un mese, il partito guidato da Nicola Zingaretti ha perso ben due punti percentuali. Sale invece il M5S, che arriva al 17,5 per cento con un guadagno di due punti e mezzo in due mesi. Nel centrodestra, Fratelli d’Italia registra una flessione dello 0,4 per cento, mentre Forza Italia sale dello 0,2.

Interessanti indicazioni arrivano anche dal gradimento dei singoli leader politici. Il premier Giuseppe Conte rimane saldamente in testa a questa speciale classifica, con il 59 per cento delle preferenze. Scende invece leggermente la fiducia in Giorgia Meloni (33 per cento), sale quella in Matteo Salvini (30 per cento). Nicola Zingaretti si attesta invece al 25 per cento, mentre Silvio Berlusconi è al 22 per cento. Ottimo il risultato invece per il governatore del Veneto, Luca Zaia, che sale al 51 per cento grazie soprattutto alla gestione dell’emergenza Coronavirus.

Per quanto riguarda la fiducia nel Governo, che nei mesi di pandemia ha registrato un grande aumento, gli ultimi sondaggi politici elettorali registrano invece una flessione. Il 57 per cento degli intervistati si dice soddisfatto dell’operato dell’esecutivo. Grande, invece, la delusione per le misure economiche adottate per far fronte alla crisi causata dal Covid-19: solo un terzo (36 per cento) degli italiani le ritiene efficaci, mentre a inizio aprile il gradimento era del 52 per cento.

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti.

Le interviste di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

