Sondaggi politici elettorali oggi 28 dicembre 2023

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – A ridosso del Natale Termometro politico ha realizzato un nuovo sondaggio, con interviste raccolte tra il 19 e il 21 dicembre 2023. L’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni è finita nella bufera a causa della multa inferta dall’Antitrust alle sue imprese e alla Balocco per pratica commerciale scorretta. Dovrebbe pagare multa da 1 milione di euro per cui la Ferragni ha provato immediatamente a scusarsi, sostenendo la sua innocenza. Ferragni non è credibile ed è in malafede secondo il 68,8% del campione. La grandissima parte del campione non crede alle parole di Chiara Ferragni. Per il 24,4% ha ingannato molti italiani ingenui e la colpa principale è di questi ultimi, che sono caduti nel raggiro. Per un 44% – risposta fortemente maggioritaria – è evidente che quelli di Ferragni siano espedienti per trarre profitto e non c’era alcuna beneficenza. Nel complesso queste due risposte raggiungono il 68% del campione: 2 italiani su 3.

Poi, un 20,4% confida nel buon cuore di Ferragni parlando di “errore di comunicazione e non di truffa”. Infine, un 5% sostiene che la beneficenza di Chiara Ferragni sia reale e la ritiene una persona positiva. Nel complesso, un quarto del campione sostiene l’imprenditrice e influencer tra le più importanti d’Italia.

