SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – La Lega di Matteo Salvini continua a calare: perde quasi un punto percentuale in due settimane secondo la supermedia dei sondaggi politici, elaborata il 16 aprile 2020 da YouTrend per Agi. Il Carroccio avrebbe il 28,5 percento dei consensi contro il 29,4 percento del 2 aprile 2020.

Il Pd accorcia le distanze nei confronti della Lega… restando fermo. Infatti il Partito Democratico guidato da Nicola Zingaretti secondo la supermedia dei sondaggi di Youtrend è fermo alla ercentuale di due settimane fa sia: 21,1 percento. Tra i Dem e il Carroccio la distanza sarebbe di poco più di 7 punti.

Il podio virtuale è del Movimento 5 Stelle che nelle ultime settimane è tornato a salire e recupererebbe 3 decimi di punto tornando sopra la soglia del 15 percento: per la preciso M5S si colloca al 15,1 percento secondo questi sondaggi. Attenzione però a Fratelli d’Italia che cresce ancora di più: il partito di Giorgia Meloni avrebbe guadagnato 4 decimi rispetto a due settimane fa e si porterebbe così al 13,5 percento.

Tra gli altri partiti la supermedia dei sondaggi di Youtrend segnala Forza Italia sostanzialmente stabile (-0,1 percento): il partito di Silvio Berlusconi al 6,3 percento, così come Italia Viva di Matteo Renzi (3,3 percento), +Europa (1,7 percento) e Azione (1,7 percento). Trend positivo per La Sinistra (+0,4 percento) e i Verdi (+0,2 percento), che avrebbero ora rispettivamente 3,1 e 2 punti percentuali.

Il centrodestra malgrado il calo della Lega resta forte e sommando le liste, la supermedia dei sondaggi lo colloca al 49,3 percento, percentuale sostanzialmente in linea con quella delle elezioni europee del maggio 2019. Le liste che il 4 marzo 2018 componevano la coalizione di centrosinistra avrebbero ora il 27,7 percento, circa due punti percentuali in più sempre rispetto al voto europeo dello scorso maggio. Le forze che compongono la maggioranza del Governo Conte hanno 42,5 percento dei consensi (quasi 7 punti in meno rispetto all’opposizione di centrodestra).

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti.

Le interviste di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

