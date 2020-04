SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – L’emergenza Coronavirus fa perdere consensi alla Lega, che scende al 25,4 per cento, inseguita dal Pd a 4 punti di distanza. Lo riporta il sondaggio politico condotto da Ipsos per il Corriere della Sera. La coalizione del centrodestra ora è sotto al 50 per cento. Anche Matteo Salvini perde gradimenti, scendendo a quota 31 mentre il premier Conte arriva a 66. Intanto il gradimento del ministro della Salute Speranza (37) supera quello della leader di FdI Giorgia Meloni (35).

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: IL SONDAGGIO DI IPSOS

La situazione straordinaria che vede l’Italia alle prese con l’emergenza Coronavirus fa salire gli indici di gradimento del presidente Conte (66) e del governo (58), con un aumento rispettivamente di 5 e 2 punti rispetto al mese di marzo: il massimo da quando si è formato l’esecutivo giallo-rosso. La Lega di Matteo Salvini, pur rimanendo in testa con il 25,4 per cento, perde il 5,7 per cento, tornando sui valori di maggio 2018. Segue il Pd, con il 21,3 per cento (+0,7 per cento) riportandosi sui valori dell’estate scorsa. Lieve ripresa per il M5S, arriva al 18,6 per cento (+3,3 per cento).

Il centrodestra vede Fratelli d’Italia in crescita dell’1,1 per cento, con il 14,1 per cento e Forza Italia al 7,5 per cento (+0,7 per cento). Complessivamente, il centrodestra perde quindi il 4,2 per cento, scendendo per la prima volta quest’anno al di sotto del 50 per cento (47 per cento). Le quattro forze della maggioranza, che salgono al 45 per cento, seguono a soli 2 punti di distanza (rispetto ai quasi 10 di marzo).