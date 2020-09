Sondaggi politici elettorali oggi 24 settembre 2020: ultimissimi dati

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Le elezioni regionali sono finite 3-3, ma gli analisti sono concordi nell’interpretare l’esito del voto come un mezzo successo per il centrosinistra e una mezza battuta d’arresto per il centrodestra. L’asse Salvini-Meloni-Berlusconi si è confermato vincente in Veneto e Liguria e ha espugnato le Marche, ma l’assalto a Toscana e Puglia – considerate contendibili alla vigilia – è fallito. All’indomani del voto, nel centrodestra è quindi iniziato il dibattito sulla leadership della coalizione. Salvini, Meloni o Luca Zaia – il leghista “moderato” e pragmatico che governa il Veneto – sembrano i nomi più accreditati. Ma cosa ne pensano gli italiani? Vediamo quello che emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali.

Un sondaggio condotto dall’istituto Ipsos di Nando Pagnoncelli, e diffuso nel corso dell’ultima puntata di Di Martedì (in onda su La7), offre indicazioni importanti. Agli intervistati è stato chiesto di esprimersi su chi sarà, secondo loro, il prossimo leader della Lega. Ebbene, il 46% ha risposto Matteo Salvini, mentre il 35% punta su Zaia. L’attuale segretario resta dunque il nome più accreditato, ma il governatore veneto lo insidia.

Nello stesso sondaggio è stato chiesto agli italiani anche chi dovrebbe essere, oggi, il leader del centrodestra. E qui arriva la vera sorpresa. Il 29% degli intervistati, infatti, affiderebbe la guida a Meloni, a fronte del 25% che puntano su Salvini (e del 9% che crede ancora in Silvio Berlusconi). La presidente di Fratelli d’Italia, insomma, è sempre più in ascesa. Gli ultimi sondaggi vedono il suo partito davanti al Movimento 5 Stelle e ormai stabilmente sopra il 15%.

Gli ultimi sondaggi politici-elettorali: il dato sui partiti

Lega: 26,2%

PD: 20,1%

Fratelli d’Italia: 16,1%

Movimento 5 Stelle: 15,7%

Forza Italia: 7,5%

Italia Viva: 3,5%

La Sinistra: 2,5%

Azione: 1,8%

+Europa: 1,8%

Verdi: 1,6%

Altri: 3,2%

Fonte: Tecné

