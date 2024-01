Sondaggi politici elettorali oggi 23 gennaio 2024

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Risale la fiducia nel governo Meloni e anche il gradimento nei confronti della premier: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Ipsos per il Corriere della Sera.

Secondo la rilevazione, infatti, il consenso nei confronti dell’esecutivo aumenta di due punti percentuali passando dal 44 al 46 per cento, mentre la presidente del Consiglio ottiene il 47% del gradimento, ovvero tre punti in più rispetto a metà dicembre.

Per quanto riguarda i partiti, invece, Fratelli d’Italia è accreditato al 29%, in calo dello 0,3 per cento rispetto al precedente sondaggio, mentre la Lega guadagna più di mezzo punto percentuale (+0,7%) arrivando così all’8,7 per cento. Stabile al 7%, invece, Forza Italia. In totale la coalizione di governo ottiene il 45,8%, in crescita dello 0,7 per cento.

In crescita l’opposizione: il Partito Democratico, infatti, sale al 19,7 per cento, mentre Verdi/Sinistra Italiana arriva al 4,2%. In calo dello 0,3 per cento +Europa che arretra al 2,1 per cento. In totale, il centrosinistra ottiene il 26%, in crescita dello 0,6 per cento rispetto al mese scorso.

Il Movimento 5 Stelle perde un punto percentuale, arretrando, così, al 16,2 per cento, mentre Azione è stabile al 3,3%. Italia Viva arretra di mezzo punto percentuale e cala al 3%.