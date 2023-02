Sondaggi politici elettorali oggi 22 febbraio 2023

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – L’ultimo sondaggio politico di Swg, diramato in data 20 febbraio dal Tg La7, sorride al centrodestra che vedrebbe accrescere il proprio gradimento generale di mezzo punto percentuale rispetto alla scorsa settimana.

Dopo la crescita record dei mesi scorsi, sarebbe ora stabile Fratelli d’Italia ma Giorgia Meloni può avere diversi motivi per essere felice visto che il suo partito è indicato dal sondaggio ben oltre la soglia psicologica del 30%.

Più vicino a un’altra asticella, quella della doppia cifra, è Matteo Salvini con la Lega che starebbe confermando il suo buon periodo; più contenuta invece la crescita di Forza Italia , che comunque strappa un segno positivo nonostante le recenti polemiche sulle frasi di Silvio Berlusconi in merito alla guerra in Ucraina.

In totale Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, sarebbero per il sondaggio al 46,5% migliorando così il proprio bottino rispetto alle politiche anche senza contare i centristi di Noi Moderati e la lista Rinascimento-Sgarbi.

Sarebbe sempre più vicino ai pentastellati così nelle intenzioni di voto il Partito Democratico che, dopo aver superato il 20% sia in Lombardia sia nel Lazio, starebbe ora sfruttando l’effetto delle primarie per la segreteria che si terranno domenica prossima.

Sembrerebbe continuare il momentaccio per Carlo Calenda e Matteo Renzi, anche loro usciti fuori molto ridimensionati dalle elezioni regionali senza contare le voci di possibili dissidi tra il leader di Azione e quello di Italia Viva.

COME SI FANNO I SONDAGGI

