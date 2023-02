Sondaggi politici elettorali oggi 21 febbraio 2023

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Settimana decisiva per l’elezione del segretario del Pd. In attesa del voto alle primarie dem di domenica 26 febbraio, secondo gli elettori del partito interrogati da Fabrizio Masia per i sondaggi di Agorà su RaiTre, la vittoria andrebbe a Stefano Bonaccini su Elly Schlein. Secondo il sondaggio Emg Acqua, infatti, il 64% degli elettori del Pd intervistati preferirebbe Bonaccini quale nuovo segretario, mentre il 36% Schlein.