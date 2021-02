Sondaggi politici elettorali oggi 21 febbraio 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Il 60 per cento degli italiani valuta positivamente il neopresidente del Consiglio Mario Draghi. Valutazione negativa per il 27 per cento; il 13 per cento invece sospende il giudizio. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, le valutazioni positive prevalgono in tutti gli elettorati con l’eccezione dei grillini che si dividono a metà (come il movimento?). L’indice di gradimento è pari a 69 e, considerando i premier che si sono succeduti negli otto precedenti esecutivi al loro insediamento, si colloca al secondo posto preceduto solo da Mario Monti (73).

Il governo fa registrare un gradimento inferiore: 54 per cento dà un voto positivo, 33 per cento negativo e 13 per cento non si esprime. I giudizi negativi prevalgono solo, sia pure di poco (47 contro 45), tra gli elettori del Movimento 5 Stelle, mentre tra quelli di Fratelli d’Italia prevalgono quelli positivi (56 contro 38). Il consenso ampiamente prevalente va ricondotto non solo al prestigio e alla competenza di Draghi, ma anche al bacino elettorale complessivo delle forze della nuova maggioranza che risulta nettamente più ampio rispetto ad altri governi. Per contro, un italiano su tre si esprime negativamente sul nuovo esecutivo e uno su quattro riguardo al premier.

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

