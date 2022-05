SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 17 MAGGIO 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Secondo gli ultimi sondaggi di FQChart, che realizza la media aritmetica settimanale dei sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici sulle intenzioni di voto degli italiani, nella settimana che va dal 9 al 15 maggio il partito di Giorgia Meloni si conferma primo con il 22,4 per cento, sempre più lontano dal Partito Democratico, dato al secondo posto nella classifica di preferenze degli elettori con il 21,3 per cento. Fratelli d’Italia e i dem si trovano ad ogni modo soli sul podio e molto distanti dalla Lega, indietro di sette punti rispetto alla sua rivale di centrodestra, con il 15,4 per cento. I Cinquestelle, secondo la media dei sondaggi politici settimanali pubblicata sul Fatto Quotidiano, riescono a stento a mantenere il 13 per cento, e in alcuni casi sono ancora più indietro (al 12,5 secondo Index Research). Subito dopo il M5S, Forza Italia è ferma all’8,9 per cento, mentre il tandem Azione e + Europa è stabile al 5. Il cartello Articolo 1/Sinistra Italiana supera il 4 per cento, anche se non si sa ancora come le due liste si presenteranno alle prossime elezioni politiche. Infine Italia Viva di Matteo Renzi guadagna pochi consensi conferma il suo posizionamento in fondo alla classifica, con il 2,2 per cento di preferenze tra gli elettori.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

Leggi anche: Tutti i sondaggi