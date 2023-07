Sondaggi politici elettorali oggi 15 luglio 2023

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Continuano le scosse di assestamento all’interno del centrodestra. Dopo il boom di Forza Italia sull’onda della morte di Silvio Berlusconi, si sono ristabilite le gerarchie all’interno della coalizione al governo, con il ritorno della Lega al quarto posto tra i partiti, proprio ai danni degli azzurri. Lo conferma anche l’ultima Supermedia YouTrend/Agi, calcolata sulla base dei sondaggi dei principali istituti nazionali.

Nelle ultime due settimane il partito guidato da Matteo Salvini ha guadagnato 0,7 punti, la stessa percentuale persa da Forza Italia, tornata poco al di sopra dei livelli precedenti la morte del Cavaliere. Il Carroccio si attesta quindi al 9,4 percento, mentre gli azzurri al 7,5 percento.

Al primo posto nella coalizione e tra i partiti rimane Fratelli d’Italia, che ha perso 0,3 punti percentuali, scendendo al 28,6 percento. Seguono a distanza il Partito democratico, al 20,3 percento (+0,1%) e il Movimento 5 stelle, al 15,9 percento (+0,1%).

Dopo Forza Italia si trova ancora Azione, salita al 3,8 percento (+0,2%), che precede l’Alleanza Verdi/Sinistra italiana, al 3,1 percento (+0,1%), Italia viva, di nuovo al 3 percento e +Europa, al 2,4 percento (+0,1%). Fanalini di coda Italexit, sempre all’1,9 percento, Unione popolare, all’1,7 percento (+0,2%) e Noi moderati, allo 0,8 percento (-0,2%).

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile.

Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.