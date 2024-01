Sondaggi politici elettorali oggi 15 gennaio 2024

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Gli italiani bocciano il governo Meloni su pensioni, tasse ed economia: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Ipsos per il programma di La7 DiMartedì.

Alla domanda su come si sia comportato finora l’esecutivo “sui temi delle tasse e delle pensioni”, infatti, il 62% ha risposto che “non ha migliorato la sua situazione personale”.

Il 19 per cento ritiene che la propria situazione personale sia migliorata con il governo Meloni, mentre il 19% non risponde alla domanda o non ha una opinione in merito.

Il trend si conferma anche nella seconda slide. Quando l’istituto di ricerca ha chiesto che cosa è cambiato dal punto di vista economico dopo un anno di governo di centrodestra, il 66% ha risposto che “non sta meglio rispetto a prima”.

Il 16 per cento ritiene si stare meglio, mentre il 18% non ha una opinione in merito o preferisce non rispondere al quesito.

