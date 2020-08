Sondaggi politici elettorali oggi 15 agosto 2020: ultimissimi dati

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Quasi 6 italiani su 10 non hanno fiducia nel premier Giuseppe Conte e uno su 3 è favorevole all’uscita dell’Italia dall’Unione europea e dall’Euro. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio politico elettorale realizzato da Termometro Politico. La Lega si conferma stabilmente il primo partito del paese, mentre dietro al Pd continua l’ascesa di Fratelli d’Italia, che ha ormai sorpassato nel consenso tra gli elettori il Movimento Cinque Stelle.

L’ultimo sondaggio: i partiti

Come già emerso da altri sondaggi politici elettorali, nella rilevazione di Termometro Politico sorprende in particolare il risultato di Italexit, il neonato partito fondato dal senatore Gianluigi Paragone (ex M5S), schierato per l’uscita dell’Italia dall’Ue e dall’Euro. A meno di un mese dalla sua nascita, Italexit viene stimato nel sondaggio al 2,5%.

La Lega, come detto, resta la prima forza politica italiana, con una percentuale di voti del 27,4%. Marcato il vantaggio sul Partito democratico, che insegue al 20,2%, mentre al terzo posto c’è Fratelli d’Italia, stimata al 14,7%. Il partito di Giorgia Meloni è dunque davanti al M5S, sebbene di pochi decimali: i Cinque Stelle sono infatti al 14,5%. Di seguito i dati in sintesi sulle intenzioni di voto degli italiani.

Lega: 27,4%

Pd: 20,2%

Fratelli d’Italia: 14,7%

M5S: 14,5%

Forza Italia: 5,8%

Italia Viva: 3,2%

Azione: 3%

Sinistra/Mdp: 2,8%

Italexit: 2,1%

Verdi: 1,4%

PiùEuropa: 1,3%

Partito Comunista: 1%

Fonte: Termometro politico

Sondaggi politici elettorali: Conte e le misure anti-Covid

Secondo il sondaggio di Termometro Politico, quasi 6 italiani su 10 bocciano ìConte. Il 49,8% afferma di non avere “per nulla” fiducia nel premier, mentre il 9% ne ha “poca”. Il 23,4% ha “molta” fiducia in Conte e il 17,2 “abbastanza”.

Il 27% degli italiani ritiene che le restrizioni anti-Covid ancora in vigore siano “adeguate”, per il 19,9% le misure sono adeguate ma lamentano l’insufficienza dei controlli. Per il 37,9% le restrizioni sono “eccessive”, per il 4,1% “troppo blande”.

Il sondaggio sull’Italexit

Tre italiani su 10 si dicono favorevoli all’uscita dell’Italia dall’Unione europea e dall’Euro: il 33% per la precisione, secondo il sondaggio di Termometro politico. Il 7,4% degli intervistati pensa che sarebbe giusto uscire dall’Euro ma non dall’Ue, mentre per il 5,4% – al contrario – dovremmo abbandonare l’Ue ma restare nella moneta unica. La metà degli italiani – il 50,8% – si dice invece favorevole alla permanenza dell’Italia in Europa a tutti gli effetti.

