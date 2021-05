SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 14 MAGGIO 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Continua la crescita di Fratelli d’Italia. Nel giro di una settimana il partito guidato da Giorgia Meloni guadagna lo 0,9%, e diventa così il secondo partito italiano per numero di consensi con il 18,5%. A rivelarlo è l’ultimo sondaggio condotto dall’istituto Emg per la trasmissione di Rai 3 Agorà. In vetta resta la Lega. Ma il gap tra il Carroccio e FdI ora è di meno di tre punti. Il partito di Salvini ottiene il 22,2% delle preferenze, in lieve crescita rispetto a sette giorni fa.

Sul gradino più basso del podio il Movimento Cinque Stelle (18,4), a solo un decimo dalla formazione di Meloni. I grillini rispetto all’ultima rilevazione perdono lo 0,6%. Deve accontentarsi del quarto posto il Pd, con il 16,9%. La scelta di essere l’unico grande partito d’opposizione sembra dunque finora pagare in termini elettorali per la formazione sovranista di Giorgia Meloni. Il netto calo dei 5 Stelle, invece, può essere attribuito alle divisioni interne, con il ruolo ancora non ufficializzato di Giuseppe Conte e la frattura con la piattaforma Rousseau. Sempre secondo il sondaggio Emg, tra le forze minori resta stabile Forza Italia al 6,9% mentre Italia viva di Matteo Renzi è data al 4%, in calo di un punto rispetto alla settimana scorsa. Sopra la soglia del 3% anche Azione di Carlo Calenda (3,3%).

La fiducia nei leader

In cima alle preferenze degli italiani, sempre secondo l’ultimo sondaggio di Emg, il presidente del Consiglio Mario Draghi con 52 punti, seguito da Giorgia Meloni al 44. L’ex premier Giuseppe Conte mantiene il 39% della fiducia degli intervistati, tallonato dal Governatore del Veneto Luca Zaia (38) e dal presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini (37). In coda in questa speciale classifica troviamo nuovamente Matteo Renzi, con il 14% delle preferenze, e Vito Crimi (10). In crescita di un punto percentuale anche il gradimento nei confronti del governo: il 43% del campione dice di avere fiducia nell’esecutivo, ma è ancora alta la percentuale di chi ne ha poca o per nulla (48).

COME SI FANNO I SONDAGGI?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

