SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 14 LUGLIO 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Secondo gli ultimi sondaggi politici di Termometro Politico, nonostante la crisi che incombe sulla maggioranza di governo, l’esecutivo andrà avanti fino alla fine della legislatura. La maggioranza del campione intervistato, pari al 53%, afferma che il governo guidato da Mario Draghi riuscirà a portare a termine la legislatura fino alla sua naturale scadenza, prevista per marzo del 2023.

Non mancano però anche coloro che intravedono la crisi e dunque la fine del governo di larghe intese guidato dall’ex banchiere centrale: per il 17,1 per cento questa arriverà entro la fine dell’anno, secondo il 16 per cento dopo l’estate e solo per il 6,5 per cento si si verificherà invece nelle prossime settimane. Uno scenario plausibile a giudicare dalle ultime dichiarazioni del Movimento relative al voto sul dl aiuti in Senato.

Lo stesso sondaggio realizzato da Termometro Politico poi ha interrogato gli italiani sulla fiducia in Mario Draghi: questa è stimata al 39,8 per cento contro il 59,4 per cento di coloro che affermano invece di non avere abbastanza fiducia nell’ex capo della Bce.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.