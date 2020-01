Sondaggi politici elettorali oggi 14 gennaio: ultimissimi

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Gli ultimi sondaggi politici elettorali realizzati dall’istituto SWG per La7 forniscono buone notizie alla Lega, che rimane stabilmente il primo partito italiano con quasi il doppio delle preferenze degli inseguitori.

Alle sue spalle, però, si registra un calo del Movimento Cinque Stelle e un balzo in avanti del Pd: tra i due partiti attualmente al governo, il divario inizia ad allargarsi. Variazioni minime invece per gli altri partiti inseguitori.

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: IL SONDAGGIO DI SWG

Nel dettaglio, la Lega di Matteo Salvini risulta stabile al 32,9 per cento, senza nessuna variazione rispetto agli ultimi dati disponibili. Indietro, invece, è bagarre tra Pd e Movimento Cinque Stelle: i dem salgono al 18,4 per cento, con un aumento di 1,4 punti; a loro volta, invece, i pentastellati scivolano di mezzo punto percentuale, attestandosi al 15,2 per cento delle preferenze. Se si votasse oggi per le politiche, dunque, quello che nel 2018 era abbondantemente il primo partito oggi sarebbe “soltanto” il terzo.

Indietro, la situazione è invece abbastanza stabile. Fratelli d’Italia registra un calo dello 0,1 per cento, fermandosi al 10,4 per cento. Sale invece Forza Italia, dal 5,5 al 5,8 per cento delle preferenze. Italia Viva, invece, si ferma al 4,8 per cento (+0,1 per cento). Brusco calo, infine, per Sinistra italiana (3,1 per cento, -0,6) e Azione di Carlo Calenda (2,9 per cento, -0,4)-

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: IL SONDAGGIO DI SWG IN BREVE

Nelle foto sottostanti, in breve, tutti i dati degli ultimi sondaggi condotti da SWG per il tg di La7:

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti.

Le interviste di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

