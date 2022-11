SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 13 NOVEMBRE 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Fratelli d’Italia consolida il primato in vetta alle intenzioni di voto, il Pd continua a crollare verticalmente e il Movimento 5 Stelle si sta stabilmente ritagliando il ruolo di prima forza di opposizione. Questi gli esiti degli ultimi sondaggi politici tra cui quello di Emg che ha confrontato le intenzioni di voto oggi con il risultato ottenuto alle elezioni politiche del 25 settembre.

Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è in testa con il 28 per cento, due punti tondi in più rispetto al risultato delle politiche. Non è però il partito che è cresciuto di più: il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte è secondo con il 17,5 per cento e un più 2,1 per cento rispetto al voto di settembre. Il Partito Democratico dell’uscente Enrico Letta – con Articolo 1 e il Psi – è invece sceso al 16,8 per cento, calando del 2,3 per cento in un mese e mezzo.

La Lega di Matteo Salvini resta il primo partito sotto quota dieci punti, ma perde un altro decimo rispetto al risultato elettorale e scende all’8,7 per cento. Bene il Terzo polo di Azione e Italia Viva, con Calenda e Renzi che segnano un più 0,2 per cento in un mese e mezzo e salgono all’8,0 per cento. Malissimo Forza Italia di Silvio Berlusconi, che perde un punto secco e scivola al 7,1 per cento.

Cresce anche l’alleanza tra Europa Verde e Sinistra Italiana, con un più 0,4 per cento rispetto al voto che vale il 4,0 per cento. A seguire c’è +Europa, che invece perde lo 0,1 per cento e scende al 2,7 per cento, seguito a sua volta da Italexit con Paragone, che fa un balzo in avanti dello 0,6 per cento e raggiunge il 2,5 per cento. Chiudono Unione Popolare con l’1,6 per cento (più o,2 per cento) e Noi Moderati all’1,1 per cento (più 0,2 per cento).

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

