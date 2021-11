Sondaggi politici oggi 12 novembre 2021: Pd primo, cala il centrodestra

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Il sorpasso è ormai confermato. Il Pd è il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani. Staccati sia la Lega che Fratelli d’Italia, entrambi in calo. Prosegue dunque la spinta per i dem dopo il trionfo alle amministrative. Un quadro ribadito dalla Supermedia Agi/YouTrend, sulla base delle rilevazioni effettuate da otto istituti demoscopici diversi negli ultimi 15 giorni.

Il partito guidato da Enrico Letta totalizza il 20,3% dei consensi, e scalza così al primo posto, per la seconda settimana consecutiva, FdI di Giorgia Meloni, che scende al 19,6%, perdendo mezzo punto. La Lega è terza al 18,6% (-0,1%), ma è l’intera area di centrodestra ad arretrare notevolmente, tranne Forza Italia che si mantiene stabile. Al contrario il centrosinistra ha guadagnato circa un punto percentuale.

Da segnalare anche il balzo in avanti del Movimento Cinque Stelle che guadagna tre decimali e si porta al quarto posto con il 16,4%. In crescita anche Azione di Carlo Calenda, dopo la candidatura a sindaco di Roma: il suo partito ora è stabilmente intorno al 4%. Vediamo i dati nel dettaglio.

Pd 20,3 (+0,4)

FdI 19,6 (-0,5)

Lega 18,6 (-0,1)

M5S 16,4 (+0,3)

Forza Italia 7,4 (=)

Azione 3,8 (+0,3)

Italia Viva 2,6 (+0,2)

Sinistra Italiana 2,1 (+0,2)

Art.1-MDP 2,0 (+0,1)

Verdi 1,9 (+0,1)

+Europa 1,5 (=)

Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra resta nettamente avanti con il 46,6% (-1,2%), il centrosinistra è dato al 28,2% (+0,9), il M5S al 16,4% (+0,3%), LeU 4,1% (+0,3%), altri 4,7% (-0,3%).

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

