Sondaggi politici elettorali oggi 12 gennaio 2024

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – L’87 percento degli italiani è contrario alle politiche “interventiste” e alla partecipazione alle missioni militari e Nato. Una dato ai massimi da 15 anni, secondo quanto riporta Avvenire, che cita i risultati dell’indagine condotta dall’Osservatorio sui valori degli italiani e sulla società di Swg.

“L’andamento del trend mette in luce nettamente il distacco dell’opinione pubblica dalle posizioni attive in campo militare. La parte favorevole a un coinvolgimento dell’Italia a interventi e alleanze militari era, comunque, minoritaria, ma negli ultimi tre anni appare residuale. Questa convinzione si rafforza già prima dello scoppio della guerra in Ucraina”, ha detto l’istituto, riguardo il costante calo della percentuale di italiani convinti che l’Italia ha il diritto/dovere di intervenire nel mondo. Il dato era pari al 25 percento nel 2020, fino a quasi dimezzarsi al 13 percento. L’indagine è stata condotta tra il 20 settembre e il 13 ottobre 2023 ed è stata presentata il 9 gennaio.

