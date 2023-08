Sondaggi politici elettorali oggi 12 agosto 2023

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Buone notizie per la maggioranza, cattive per le opposizioni: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali commentati nel corso di L’aria che tira estate da Lorenzo Pregliasco, direttore di YouTrend.

Commentando i dati dell’ultima Supermedia Agi/Youtrend, infatti, il sondaggista ha sottolineato come la situazione generale sia pressoché simile a quella delle elezioni politiche, che si sono svolte ormai un anno fa (il 25 settembre 2022 ndr.).

“Il quadro è cristallizzato perché per l’opinione pubblica non ci sono stati degli stravolgimenti tali da cambiare in modo netto l’orientamento di voto” ha spiegato Pregliasco, secondo cui, quindi, “la maggior parte degli italiani oggi confermerebbe la scelta delle politiche”.

Pregliasco, quindi, spiega che questo è “uno scenario che sorride al centrodestra” dal momento che le elezioni politiche sono state vinte proprio dai partiti della coalizione di centrodestra.

