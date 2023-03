Sondaggi politici elettorali oggi 10 marzo 2023

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Nella Supermedia Youtrend di questa settimana spunta quello che si può definire “effetto primarie”, ossia la crescita significativa (quasi 2 punti in 2 settimane) del Pd in occasione dell’elezione alla segreteria di Elly Schlein. Ne fanno le spese innanzitutto il M5S (-1,4%) e poi anche l’alleanza Verdi-Sinistra (-0,6%).

Nel complesso comunque i rapporti di forza non mutano significativamente, con il centrodestra che rimane stabilmente la prima coalizione e FdI che si conferma primo partito, sia pure in lieve flessione, nonostante le vicende che hanno messo in difficoltà il governo nelle ultime settimane, tra cui il tema migranti dopo la tragedia di Cutro.

SUPERMEDIA LISTE

FDI 29,3 (-0,6)

PD 18,8 (+1,9)

M5S 15,9 (-1,4)

Lega 9,2 (+0,3)

Terzo Polo 7,6 (+0,2)

Forza Italia 7,0 (-0,1)

Verdi/Sinistra 2,8 (-0,6)

+Europa 2,3 (-0,1)

Italexit 2,1 (+0,2)

Unione Popolare 1,4 (-0,2)

Noi Moderati 1,2 (+0,2)

SUPERMEDIA COALIZIONI 2022

Centrodestra 46,7 (-0,2)

Centrosinistra 23,9 (+1,2)

M5S 15,9 (-1,4)

Terzo Polo 7,6 (+0,2)

Italexit 2,1 (+0,2)

Altri 3,8 (=)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (23 febbraio 2023).

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.