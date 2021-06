Sondaggi politici elettorali oggi 10 giugno 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Fdi continua a crescere, supera il Pd e si attesta al secondo posto, dopo la Lega, nelle intenzioni di voto raccolte da Alessandra Ghisleri di Euromedia Research per la puntata di oggi di “Porta a porta”. La Lega rimane primo partito con il 21.5% (-0.3) seguito da Fdi 19.8% (+0.8), poi il Pd 18% (-0.8).

Secondo il sondaggio il M5s recupera mezzo punto e ottiene il 16% (+0.5) seguono in ordine decrescente: Forza Italia 6.6% (+ 0.1), Leu composto da Mdp-Articolo1 2.3% (-0.4) e da Sinistra Italiana 1.7% (+0.9), Azione (Calenda) 2.8% (-0.3), Italia Viva (Renzi) 2.4% (+ 0.6), +Europa 1.6% (+0.2), Federazione dei Verdi-Europa verde 1.4% (-0.7), altri del Centrodestra (Coraggio Italia, Noi con l’Italia, UDC ecc.) 1.4% (+0.2), altri non coalizzati 4.5% (-0.8). La coalizione di centrodestra raggiunge il 49.3% mentre l’area di centrosinistra che prevede un’alleanza con il M5s, raccoglie il 38%. La quota di indecisi-astenuti è del 31.5%.

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

