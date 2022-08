SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 10 AGOSTO 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Il centrodestra avanza sempre di più e il vantaggio sembra essere incolmabile. “Ha circa il 45% dei voti”, ha spiegato Rado Fonda, Head of Research a Swg, al Corriere della Sera. Mentre il centrosinistra è sotto la soglia del 30% e nei collegi uninominali “appare vincente solo nelle sue roccaforti”, ha detto. Il centrodestra, invece, può conquistare il 90% dei seggi assegnati dall’uninominale: 132 alla Camera e 74 al Senato.

Lo strappo di Carlo Calenda con il Enrico Letta sembra anche complicare le cose. Inoltre, secondo Fonda, il Pd insieme ai suoi alleati “potrebbero conquistare circa 15 collegi, 30 in caso di vero exploit”.

Gli elettori di destra, inoltre, sono più motivati di quelli di sinistra, come ha spiegato Fonda al Corriere, e quindi l’astensione potrebbe favorire Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Secondo Salvatore Vassallo dell’Istituto Cattaneo, però, il centrodestra non potrebbe conquistare i due terzi dei seggi – con cui si può modificare la Costituzione autonomamente in base all’articolo 138 – perché vale il 46% dei consensi “che nel sistema proporzionale del Rosatellum si traduce in circa 120-121 seggi alla Camera. Per avere i due terzi dei 400 seggi il centrodestra deve conquistarne 268; e quindi vincere in tutti i 147 collegi, cosa che difficilmente può accadere: il centrosinistra dovrebbe perdere in tutte le sue roccaforti. È uno scenario surreale”, ha spiegato Vassallo, come si legge sul Corriere.