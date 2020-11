Sondaggi politici elettorali oggi 1 novembre 2020: ultimissimi dati

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Cambia l’aria intorno al premier Conte. La speranza di uscire dall’emergenza Covid in breve tempo sta svanendo ora dopo ora e l’operato del presidente del Consiglio e del Governo è finito nel mirino di tanti cittadini. Secondo gli ultimi sondaggi politici di Nando Paglioncelli per il Corriere della Sera, rispetto al mese scorso l’indice di gradimento diminuisce di 7 punti sia per l’esecutivo (da 62 a 55), sia per il premier (da 65 a 58). Il calo è maggiore tra le categorie più interessate dai provvedimenti restrittivi (commercianti e artigiani) e tra i ceti più esposti agli effetti della crisi economica, come i lavoratori con contratto a termine e i giovani disoccupati. Il clima influenza anche le valutazioni sui leader e i capidelegazione: con l’eccezione di Giorgia Meloni che vede aumentare di un punto il proprio indice di gradimento, raggiungendo il primo posto a pari merito con il ministro Roberto Speranza, gli altri esponenti fanno segnare una flessione o tutt’al più un dato stabile. Il calo risulta più accentuato per Di Maio (-5), per ragioni riconducibili alle divisioni interne al M5S, Speranza (-3) a causa della forte ripresa del Covid, Bellanova (-3) e Bonafede (-2), meno visibili nelle ultime settimane, e Renzi (-2) che scende tra gli elettori della maggioranza a seguito delle critiche al governo.

Le intenzioni di voto

Variazioni di rilievo per quanto riguarda le intenzioni di voto: secondo il sondaggio, calo del M5S (- 2,7 per cento) che viene appaiato al terzo posto da Fratelli d’Italia con il 15,9 per cento. In testa si conferma la Lega con il 24,5 per cento (+ 0,5 per cento), seguita dal Pd con il 20,7 per cento, in crescita di 1,4 per cento. Al quinto posto Forza Italia che si attesta al 7,9 per cento, in aumento di 1,1 per cento. A seguire le forze politiche vicine al 3 per cento: Azione (3 per cento), Italia viva (2,9 per cento) e Leu (2,8 per cento), +Europa (2,3 per cento) e Europa Verde (1,9 per cento).

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

