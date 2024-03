Sondaggi politici elettorali oggi 1 marzo 2024

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Secondo l’ultimo sondaggio Radar Swg, che riporta le intenzioni di voto al 26 febbraio, con interviste raccolte dal 21 al 26 febbraio, quindi realizzate anche nel giorno dello spoglio per le elezioni in Sardegna, il primo partito è sempre Fratelli d’Italia, ma risulta in discesa. Anche il Partito Democratico di Schlein appare in calo, ma questa perdita di consenso non tiene conto della vittoria in Sardegna, dove i dem sono stati il primo partito. È plausibile dunque che la prossima analisi possa risentire dell’effetto elezioni in Sardegna, dove l’esperimento del campo largo sembra essere riuscito, e ha portato alla vittoria della pentastellata Alessandra Todde.

Anche il M5s naturalmente potrebbe aver tratto vantaggio dalla vittoria sull’isola, ma è presto per dirlo. Intanto vediamo come voterebbero gli elettori, se si andasse alle urne oggi.

FdI di Meloni come dicevamo è sempre primo partito con il 27,7% (in calo però dello 0,5% rispetto a una settimana fa) seguito, nel centrodestra, dalla Lega, con l’8,1% (+0,1% rispetto a una settimana fa), e da Forza Italia, stabile al 7,1%, che non sembra aver avuto particolare giovamento dal Congresso nazionale che si è tenuto il 23 e 24 febbraio, e che ha confermato la leadership di Antonio Tajani.