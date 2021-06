Nel sondaggio YouTrend commissionato dal gruppo Pd al Senato, c’è un dato particolare: il politico più detestato dopo Matteo Salvini è Matteo Renzi. L’ex segretario-premier scivola inoltre per la prima volta per affidabilità dietro a Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia. In pratica, quella che dovrebbe essere la peggiore nemica del popolo dem, è invece più apprezzata dell’ex Rottamatore.

Alla domanda “quanta fiducia avete in queste personalità che fanno parte della scena politica?”, coloro che hanno dichiarato di votare per il partito guidato da Enrico Letta puniscono l’ex sindaco di Firenze. Peggio di lui fa solo, ma non poteva essere altrimenti, il segretario della Lega con il 4,4 per cento.

L’altro dato che fa una fotografia del partito prograssista riguarda Letta e Draghi. Il primo piace all’80 per cento dei suoi elettori. Ma viene surclassato da Mario Draghi, che fra i Democratici arriva addirittura al 92 per cento di giudizi positivi. Nel giudizio sui leader, Giuseppe Conte si trova a metà classifica con il 73,3 per cento.

In un unico sondaggio, si trovano molteplici informazioni per il partito, che sta allentando sempre più l’allenza con il Movimento Cinque Stelle.