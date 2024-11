Al via la prima edizione del Diversity & Equity Coop Camp di Legacoop

Al via la prima edizione del “Diversity & Equity CoopCamp” (DEICoopCamp), un evento di due giorni promosso dalla Commissione Pari Opportunità di Legacoop Nazionale e volto a sensibilizzare, discutere e dialogare sui temi della parità di genere, diversità ed inclusione. L’iniziativa si terrà a Roma il 14 e 15 novembre presso la Sala Basevi Legacoop (Via Guattani, 9), in presenza e con streaming, coinvolgendo rappresentanti del mondo istituzionale e accademico, associazioni e organizzazioni.

La prima giornata, aperta al pubblico, è in collaborazione con Le Contemporanee, primo mediacivico in Italia impegnato in campagne per la parità di genere e contro le discriminazioni multiple, mentre la seconda giornata si concentrerà su attività laboratoriali di co-progettazione con le componenti della Commissione grazie alla facilitazione di 4Form, perché Legacoop riesca sempre più a incarnare il cambiamento che desidera vedere nel mondo.

Sarà dunque una grande occasione per fare il punto su generi, parità, diversità, facendo i conti con un mondo che cambia rapidamente e con una attualità difficile, complessa e sfidante.

Come noto, ancora una volta una candidata donna negli Usa come Kamala Harris (prima di lei Hillary Clinton) non ce l’ha fatta nella corsa alla Casa Bianca. Si è alzata dagli Usa una nuova ondata trumpiana, un Presidente che incarna una serie di valori poco femministi, dalla comunicazione improntata sulla polemica nei confronti delle minoranze lgbtqi+ e dell’immigrazione.

Anche da qui partiranno le nostre considerazioni e il nostro confronto e a tutte e tutti i partecipanti chiederemo: come tenere alta l’attenzione sui divari genere, sull’empowerment, sul rispetto e l’inclusione delle minoranze in Europa, in Italia e altrove, alla luce di questi cambiamenti? Quali strumenti abbiamo per non tornare indietro e migliorare ovunque sul tema equità, diversità e inclusione?

Ad affrontare con urgenza, analisi e capacità previsionale ci penseranno oltre trenta personalità esperte chiamate a dare il proprio contributo, come la giornalista e anchorwoman Maria Latella, invitata anche la Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, l’eurodeputata Alessandra Moretti, la Deputata esperta di politica estera Lia Quartapelle, l’attivista di Famiglie Arcobaleno Alessia Crocini, l’attivista e opinionista Imma Battaglia, la Presidente di Arcigay Natascia Maesi, il giornalista Rai Alessandro Baracchini, Andrea Rubera, Head of Diversity, Belonging & Inclusion di TIM e Vice Presidente di Parks – Liberi e Uguali, Valeria de Martino ed Eugenia De Rosa, ricercatrici presso l’Istituto Nazionale di Statistica ISTAT, Rossana Dettori, Presidente del Comitato Pari Opportunità del CNEL, Tiziana Pompei, Vice Segretaria Generale di Unioncamere, Giovanni Acampora, Presidente di Sì Camera e della Camera di Commercio di Frosinone-Latina, Agnese Canevari, dirigente dell’UNAR, Dora Iacobelli dell’ ASVIS, Vincenza Frasca di Confimi Industria, Giovanna Badalassi, Co-fondatrice Ladynomics ed esperta di economia e politica di genere e molte/i altre/i dal terzo settore, alle aziende al mondo accademico.

La squadra Legacoop composta e coordinata per l’evento dalla Presidente Pari opportunità Annalisa Casino, vedrà la presenza e l’intervento di Simone Gamberini, Presidente Legacoop Nazionale e molti contributi da parte di Rita Ghedini, Catiuscia Marini, Attilio Dadda, Eleonora Vanni, Francesca Ottolenghi e il Professore Alessandro Hinna, Coordinatore del corso Gestione della disabilità e delle diversità – Disability and Diversity.

“L’obiettivo della DEICoopcamp – racconta Annalisa Casino, Presidente della Commissione Pari Opportunità – è lavorare insieme per costruire un hub avanzato di DEI in Legacoop, una rete di sostegno e innovazione sociale che possa fare la differenza a partire dalle differenze. Con la DEICoopCamp, affrontando temi cruciali come l’empowerment delle donne, la genitorialità, la conciliazione vita lavoro, i diritti e le politiche di inclusione, apriamo un dialogo tra il mondo cooperativo, la politica, le istituzioni, le aziende e la società civile, consapevoli le cooperative vivono questi temi nel quotidiano e grazie alla loro vocazione partecipativa, possono essere un terreno fertile per la sperimentazione di nuovi modelli di governance inclusiva, dove la diversità e l’equità diventano un valore aggiunto.”

Simone Gamberini, Presidente di Legacoop Nazionale, che aprirà i lavori dell’iniziativa, rinnovando l’invito a partecipare, sottolinea l’importanza di questo appuntamento, specie in un momento sociale, politico, internazionale così delicato e sfidante: “DEICoopCamp rappresenta un’importante occasione di confronto su valori che sono pilastro fondamentale del nostro impegno come Legacoop. Vogliamo creare uno spazio in cui tutti gli attori coinvolti possano riflettere, condividere esperienze e mettere a punto strategie per ridurre le disuguaglianze, promuovere l’inclusione e sostenere il cambiamento in modo concreto ed efficace, anche in un mondo che può apparire più complicato del solito.”

Sarà possibile seguire l’evento in diretta per la giornata del 14 novembre sul sito e sui social di Legacoop e de Le Contemporanee