Sprint24: le recensioni degli utenti premiano i servizi della tipografia online

La digitalizzazione avanzata non ferma il mercato dei servizi web to print, un settore stimato a 1,2 miliardi a livello globale nel 2020 dal sito specializzato Research And Markets, con un potenziale di crescita fino a due miliardi entro il 2027.

Anche in Italia i servizi di stampa online sono molto richiesti dalle aziende, in quanto consentono di realizzare stampati personalizzati indispensabili per la promozione del brand e la crescita del business. Si tratta di un settore altamente competitivo, in cui per emergere è necessario garantire la massima soddisfazione dei clienti e un servizio professionale, rapido ed economicamente sostenibile.

All’interno di questo contesto, tra le realtà di spicco è possibile annoverare Sprint24, la tipografia online con oltre quindici anni di esperienza nel settore che propone un servizio in grado di rispondere a ogni esigenza aziendale, come confermano anche le numerose recensioni positive verificate lasciate dai clienti.

A ulteriore riprova dell’apprezzato ottenuto, anche quest’anno il sito Sprint24.com è stato inserito nei migliori cinque negozi online d’Italia nel settore stampa online, un riconoscimento prestigioso da parte dell’Istituto Tedesco di Qualità ITQF in collaborazione con La Repubblica Affari e Finanza.

Web to print: come garantire la massima soddisfazione dei clienti?

Le recensioni degli utenti sono una risorsa fondamentale per qualsiasi business moderno, in quanto forniscono una serie di informazioni essenziali per creare una customer experience ottimale, in grado realmente di soddisfare le necessità dei clienti. Ovviamente, i dati delle recensioni devono essere utilizzati in modo efficace dalle aziende, per migliorare eventuali punti deboli del business e assicurare che il servizio sia sempre adatto alle tendenze del mercato.

Sprint24 è riuscita a costruire un business consolidato nel settore della stampa online grazie all’attenzione dedicata ai clienti, sviluppando un servizio capace di soddisfare ogni necessità.

Il pubblico target della tipografia online è piuttosto variegato, infatti va dalle piccole e medie imprese che vogliono promuovere il proprio business in modo efficace fino alle agenzie di pubblicità, agli editori, ai tipografi e ai grafici che hanno bisogna di un servizio di stampa professionale a prezzi competitivi.

Il riscontro ottenuto da Sprint24 è importante, considerando un giudizio di 9,3 su 10 (5 stelle) su un totale di quasi duemila recensioni online verificate, la maggior parte delle quali rilasciate da professionisti e imprese con decine o centinaia di ordini alle spalle.

L’alto livello di fidelizzazione dei clienti è la dimostrazione diretta della qualità di un servizio, infatti grazie a internet è difficile per un’azienda ottenere la fiducia dei clienti quando non garantisce i massimi standard qualitativi. Ciò vale soprattutto per ambiti come il web to print, un settore caratterizzato dalla presenza di molti competitor e la necessità da parte dei clienti di ottenere prodotti di alta qualità a prezzi contenuti.

Allo stesso tempo, nel campo della stampa online è fondamentale offrire un servizio rapido, in linea con le esigenze dei business moderni, ma anche semplice e intuitivo per far risparmiare tempo a professionisti, agenzie e imprese che devono dedicarsi sul loro core business.

Il valore aggiunto di Sprint24 nel campo della stampa online

Naturalmente, per raggiungere risultati importanti nel settore della tipografia online, oltre a offrire un servizio di qualità, bisogna anche proporre soluzioni differenziate rispetto alla concorrenza e altamente personalizzate.

Inoltre, è indispensabile fornire un ottimo supporto ai clienti, garantire un catalogo ampio e profondo, premiare i clienti abituali e offrire soluzioni adeguate con cui le aziende possono promuovere il proprio brand in modo vincente.

In particolare, dalle recensioni online su Sprint24 si evince innanzitutto l’apprezzamento per la qualità del servizio, messo a punto in oltre quindici anni di esperienza attraverso la creazione del Metodo Stampa Semplice®, un sistema perfettamente strutturato, gestibile 100% online e veloce.

I clienti sono molto soddisfatti anche delle tante nobilitazioni disponibili per valorizzare gli stampati, come la lucidatura UV, le plastificazioni speciali e le lamine a caldo, la consegna in 24 ore d’urgenza e la qualità di stampa. Anche il programma fedeltà di Sprint24 è un punto di forza dell’azienda, con agevolazioni dedicate subito disponibili, benefici crescenti in base ai flussi di ordini e un contatto diretto con i reparti interni all’azienda.

Infine, Sprint24 è una delle tipografie online più gettonate in termini di ampiezza della gamma, con la possibilità di stampare e personalizzare libri e riviste, biglietti da visita, calendari e agende, volantini, pieghevoli e pannelli rigidi, un aspetto che la rende un vero e proprio punto di riferimento nel campo della stampa online.