Perché è sempre più importante il monitoraggio dei veicoli aziendali

Il monitoraggio dei veicoli aziendali è una fase del processo di controllo fondamentale per le imprese che gestiscono un parco auto ampio. Uno dei più evidenti vantaggi di un sistema di tracciamento della flotta di veicoli aziendali riguarda il risparmio economico e l’efficientamento della medesima.

Come ottenere una riduzione dei costi

Tra gli strumenti più utili che un sistema di tracciamento veicoli può mettere a disposizione dell’impresa è senz’altro il rapporto sullo stile di guida: infatti, avere un resoconto dettagliato di come i dipendenti guidano i veicoli aziendali può rivelare abitudini e comportamenti inefficienti, i quali potrebbero rappresentare un costo rilevante per l’azienda. Ad esempio, lasciare acceso il motore di un veicolo durante una consegna spreca una quantità sorprendente di carburante e farlo ripetutamente può tradursi in un comportamento economicamente impattante, per l’azienda.

Il monitoraggio dello stile di guida offre pertanto informazioni su tali fattori cruciali, in modo da poter intervenire con soluzioni che abbiano l’obiettivo di abbattere i costi del carburante e ridurre il tempo di manutenzione dei veicoli, che, oltre a rappresentare un costo diretto, fa sì che il mezzo non sia disponibile, fungendo di fatto da capitale inutilizzabile.

L’importanza dei punteggi alla guida

Ebbene, un sistema di tracciamento dei veicoli che fornisce un punteggio complessivo del conducente in base alle prestazioni permette di mostrare immediatamente quali dipendenti possano necessitare di maggiori miglioramenti. Alcune aziende utilizzano questi punteggi anche per trasformare le migliori prestazioni di guida in una competizione: il fatto che i dipendenti con i punteggi migliori vengano premiati, fa sì che il personale abbia un maggiore incentivo a modificare il proprio stile di guida e contribuire a ridurre i costi di carburante e manutenzione per l’azienda.

Un suggerimento poi per evitare costi di manutenzione eccessivi, è quello di assicurarsi che i veicoli ricevano una check completo in maniera regolare. I promemoria della data di servizio forniti dal sistema di monitoraggio consentono di evitare tempi di inattività imprevisti monitorando l’utilizzo del veicolo e garantendo che le riparazioni standard e i controlli di certificazione vengano eseguiti secondo necessità.