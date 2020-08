Musicista, conduttore e designer. L’eclettico Mika ha firmato la nuova Limited Edition di fazzoletti Tempo, con L’albero della vita protagonista: un alfabeto di forme e colori che ricreano un disegno unico, in grado di raccontare una storia universale che si estende dal più profondo cuore della Terra fino allo spazio aperto. Sei soggetti realizzati dall’estro creativo di Mika, una delle popstar più amate dal pubblico.

Mika inizia la sua carriera nel 2007 con il singolo “Grace Kelly”, una hit mondiale tra le più ricorrenti ancora oggi. Con cinque album all’attivo e una raffica di hit internazionali, si afferma e conferma come uno dei più originali cantautori pop di questa generazione. L’attività concertistica lo porta a esibirsi costantemente in tour, dai teatri americani alle grandi arene in Corea e Giappone, senza dimenticare i concerti sinfonici nei teatri d’opera in Canada e Italia e gli sfarzosi spettacoli parigini al Parc des Princes e a Bercy.

La sua carriera poliedrica lo ha portato a essere più volte protagonista in tv. Da settembre 2020 sarà tra i giudici di X Factor Italia. Mika è anche un affermato designer: in team con la sorella Yasmine Penniman ha creato le grafiche dei suoi dischi, dei suoi spettacoli, e di diversi oggetti di design, memorabili come le illustrazioni di questa collezione Tempo.

La nuova Limited Edition di fazzoletti Tempo by Mika “L’albero della vita” racchiude sei illustrazioni evocative che descrivono gli elementi alla base dell’esistenza: acqua, terra, sole, fuoco, vento e luna. Coloratissimi disegni dallo stile pop e glam tradotti in un’imperdibile limited edition disponibile a scaffale da giugno a dicembre per non smettere mai di emozionarsi. I formati disponibili sono: 10×9 – 12×9 e 30×9 36×9

Potrebbero interessarti San Valentino 2020, le idee regalo per lei | Cosa regalare San Valentino 2020, le idee regalo per lui | Cosa regalare San Valentino 2020 regali: idee regalo per lui e per lei