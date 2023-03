Materiale pubblicitario: quale ruolo giocano gli adesivi personalizzati in una strategia di marketing?

Divertenti, popolari, amati da grandi e piccini, gli adesivi personalizzati sono strumenti indispensabili per il marketing diretto. Più economici rispetto ad altre forme promozionali, hanno un valore che è allo stesso tempo visivo e tattile: un requisito, del tutto assente nelle campagne digitali, che li rende estremamente efficaci nella promozione del brand.

Gli adesivi hanno inoltre il vantaggio di integrarsi perfettamente in qualunque campagna pubblicitaria, ed eventualmente anche con altri elementi del brand. Tutto ciò si traduce in un’elevata efficacia nella classica attività di distribuzione sul territorio, così come nel packaging o nelle operazioni di etichettatura.

L’aspetto più interessante, però, è legato al fatto che hanno la capacità di promuovere il marchio con successo, soprattutto se applicati su cover, libri, agende e bacheche. Inoltre, grazie ai servizi di stampa online gli adesivi personalizzati possono essere realizzati avvalendosi di una vasta gamma di configurazioni. In questo modo, si ha l’opportunità di definire in autonomia tutte quelle caratteristiche in grado di rendere uno strumento promozionale originale e d’impatto.

Adesivi personalizzati: come scegliere la dimensione giusta

Affinché un adesivo personalizzato possa dirsi davvero perfetto, dev’essere realizzato sulla base delle specifiche esigenze promozionali. La dimensione è uno degli elementi che più di tutti concorrono allo scopo, di conseguenza deve essere valutata affidandosi a servizi di stampa con un’elevata gamma di proposte.

L’ampia possibilità di scelta, naturalmente, rappresenta un vantaggio in termini di marketing: difatti, se gli adesivi personalizzati più grandi si adattano meglio a vetrine e furgoni, sticker di dimensioni medie sono più indicati per le affissioni o la distribuzione presso fiere o eventi.

Gli adesivi personalizzati di piccole dimensioni, al contrario, assolvono perfettamente al ruolo di etichette, ma sono anche una valida risorsa per il packaging, soprattutto in quei casi in cui sia necessario favorire la riconoscibilità del marchio.

I colori giusti per una perfetta brand awareness

Il colore di uno sticker personalizzato è parte integrante del suo messaggio. Proprio per questo, per gli adesivi realizzati in una strategia di brand awareness è fondamentale selezionare una palette che richiami scrupolosamente quella del logo.

Diversamente, nella creazione di adesivi originali adoperati per la sponsorizzazione di sconti, eventi o promozioni, non vi è limite alla fantasia, anche se in genere è preferibile puntare su quella gamma di colori che aiutano a catturare l’attenzione.

Forma e design per adesivi personalizzati di successo

Quando si progetta un adesivo personalizzato, la parola chiave è “stupire”: il modo migliore per farlo, è puntare sulla forma, che può essere ovale o circolare, quadrata o rettangolare, e in questi ultimi casi disporre anche di raffinati angoli arrotondati. La sagoma aiuta a far risaltare il messaggio, favorendo la creazione di sticker eleganti.

Tuttavia, affinché un adesivo personalizzato possa catturare l’attenzione dev’essere visivamente accattivante: di conseguenza, è necessario concentrarsi anche sul design, e in particolare sulla qualità di elementi grafici, rifiniture e materiali.

Spazio alla semplicità

Gli adesivi sono in genere piuttosto piccoli e hanno solo pochi istanti per catturare l’attenzione dell’utenza. Proprio per questo, nel progettarli è fondamentale puntare sulla semplicità, in modo da evitare che il destinatario perda l’attenzione a causa di un messaggio troppo complesso.

Del resto, nella configurazione degli adesivi, le idee più semplici sono spesso quelle vincenti, e in alcuni casi anche molto più incisive rispetto a quelle più elaborate. Questo aspetto contribuisce a dare un maggiore risalto al messaggio principale e di riflesso alla diffusione della call to action.

L’importanza del messaggio

Nel successo degli adesivi personalizzati, anche il messaggio gioca un ruolo di primo piano: difatti, in una realtà in cui i consumatori sono costantemente bombardati da slogan pubblicitari, una mera sponsorizzazione potrebbe passare inosservata, e nella peggiore delle ipotesi non sortire l’effetto sperato.

Di conseguenza, per massimizzare l’efficacia di uno sticker, è fondamentale riflettere sul messaggio, puntando sul quel genere di creatività che cattura l’attenzione divertendo, emozionando o creando un pizzico di curiosità.